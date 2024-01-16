Пакистан готовит ответ Ирану обновлено 17:04
В Пакистане проходит экстренное совещание командования армии, на котором обсуждаются варианты ответа на ракетный удар Ирана по территории страны, сообщают турецкие СМИ.
Ранее представитель пакистанского Министерства иностранных дел заявила, что Исламабад оставляет за собой право ответить на ракетный удар Тегерана по целям на своей территории: «Этот незаконный шаг абсолютно неприемлем и не имеет оправдания. Пакистан оставляет за собой право ответить на это незаконное действие. Ответственность за последствия будет лежать на Иране».
По мнению МИД Пакистана, удар нарушает международное право и противоречит Уставу ООН.
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МИД Пакистана заявил, что считает ракетный удар Ирана незаконным шагом. В качестве ответного шага Исламабад отзывает своего посла из Тегерана. Также приостанавливаются все визиты в Иран на высоком уровне.
«Вчерашнее неспровоцированное и вопиющее нарушение пакистанского суверенитета Ираном является нарушением международного права и целей и принципов Устава ООН», — сказала представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.
Исламабад попросил иранского посла, который находился в Тегеране во время атаки, не возвращаться.
Вечером 16 января Иран нанес удар по позициям группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») в Пакистане. Эта организация действует на территории Пакистана и Ирана, выступает за независимость иранской юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Пакистанский МИД сообщил, что в результате иранской атаки погибли двое детей и еще трое получили ранения. Ведомство охарактеризовало атаку как нарушение суверенитета Пакистана и предупредило Тегеран о серьезных последствиях.