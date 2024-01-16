Ранее представитель пакистанского Министерства иностранных дел заявила, что Исламабад оставляет за собой право ответить на ракетный удар Тегерана по целям на своей территории: «Этот незаконный шаг абсолютно неприемлем и не имеет оправдания. Пакистан оставляет за собой право ответить на это незаконное действие. Ответственность за последствия будет лежать на Иране».

В Пакистане проходит экстренное совещание командования армии, на котором обсуждаются варианты ответа на ракетный удар Ирана по территории страны, сообщают турецкие СМИ.

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МИД Пакистана заявил, что считает ракетный удар Ирана незаконным шагом. В качестве ответного шага Исламабад отзывает своего посла из Тегерана. Также приостанавливаются все визиты в Иран на высоком уровне.

«Вчерашнее неспровоцированное и вопиющее нарушение пакистанского суверенитета Ираном является нарушением международного права и целей и принципов Устава ООН», — сказала представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

Исламабад попросил иранского посла, который находился в Тегеране во время атаки, не возвращаться.

Вечером 16 января Иран нанес удар по позициям группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») в Пакистане. Эта организация действует на территории Пакистана и Ирана, выступает за независимость иранской юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Пакистанский МИД сообщил, что в результате иранской атаки погибли двое детей и еще трое получили ранения. Ведомство охарактеризовало атаку как нарушение суверенитета Пакистана и предупредило Тегеран о серьезных последствиях.