Впервые в мире: Израиль одобрил продажу искусственной говядины

Ранее в некоторых странах, в частности, в Сингапуре, была одобрена продажа мяса, выращенного в лабораторных условиях, однако продаваемый продукт был создан на основе куриного сырья.

Израиль стал первой страной, где одобрили продажу населению культивированного мяса на основе говядины. Соответствующее разрешение выдано израильской компании-разработчику в области пищевых технологий Aleph Farms Ltd., сообщило в среду Министерство здравоохранения Израиля.

«В рамках пилотной программы по изучению альтернативного белка, которая проводится в департаменте управления продовольственными рисками… Минздрава, впервые в мире был одобрен «новый пищевой» продукт, включающий в себя культивированные клетки, происходящие от крупного рогатого скота, а не куриные клетки, также известный как искусственное (культивируемое) мясо», — говорится в сообщении Минздрава Израиля.

В Минздраве отметили, что новый пищевой продукт прошел все необходимые проверки на предмет биологической безопасности и отсутствия вреда при его употреблении: «После прохождения всех проверок было дано разрешение на продажу продукта широкой публике в Израиле».

Ранее израильский стартап Aleph Farms Ltd. разработал и внедрил технологию, позволяющую лабораторным путем выращивать мясную ткань из клеток, взятых из коровьих мышц. Мясо выращивается в специальных резервуарах, где созданы условия, при которых клетки питаются и воспроизводятся без использования антибиотиков.