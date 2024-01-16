Цены на какао взлетели

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) фьючерсы на какао-бобы 17 января снижаются на 0,01% и торгуются на уровне $4 429 долларов за тонну.

Стоимость фьючерсов на какао обновила исторические максимумы. Биржевые цены на какао-бобы с поставкой в марте на лондонской бирже ICE выросли 17 января на 0,22%, достигнув отметки £3 727 ($4 728) за тонну, передает РБК со ссылкой на данные торгов.

Росту спроса на какао-бобы в том числе способствовал дефицит поставок, опасения по поводу падения производства какао в мире и снижение курса фунта по отношению к доллару, сообщает Reuters.

Ожидается, что дефицит на рынке какао сохранится третий сезон подряд. По итогам 2023 года на торгах в Лондоне фьючерсы на какао подорожали на 70%, до £3506 за тонну — это самый большой годовой прирост с 2008 года. Фьючерсные контракты в Нью-Йорке выросли за год на 61%.

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli ранее сообщил о росте выручки в 2023 году на 10,3%, при этом более высокие цены компенсировали снижение объемов продаж продукции. Объемы продаж шоколада рассматриваются как показатель спроса на какао. За этим показателем внимательно следят инвесторы, обеспокоенные тем, что высокие цены на какао негативно скажутся на спросе на какао-бобы.

Около 60% производства продукции приходится всего на две страны — Кот-д’Ивуар и Гану. Другие крупные производители — Индонезия, Нигерия, Камерун, Эквадор и Бразилия. В ноябре 2023 года фьючерсы на какао обновили максимум за 46 лет, поскольку продолжительные дожди ограничили полевые работы и способствовали распространению болезней на фермах Западной Африки, которые обеспечивают большую часть мирового предложения какао. Это также вызвало опасения, что производители какао не смогут восполнить запасы, чтобы избежать глобального дефицита.