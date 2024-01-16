Кампания «Девушкам белое к лицу», реализуемая Azercell в партнерстве с Федерацией дзюдо Азербайджана, была избрана Национальным олимпийским комитетом как «Самый творческий проект года». Следует отметить, что эта награда, учрежденная Национальным олимпийским комитетом Азербайджана, была впервые вручена различным организациям, она способствовала развитию спорта в стране.

Социальная кампания также была отмечена наградой Министерства молодежи и спорта. На торжественной церемонии, организованной министерством в связи с подведением спортивных итогов 2023 года, проект «Девушкам белое к лицу» был удостоен второго места в номинации «Лучший спортивный фильм года».

Напомним, что основной целью социальной кампании, проводимой Azercell в партнерстве с Федерацией дзюдо Азербайджана, является повышение интереса девушек к спорту и пропаганда здорового образа жизни. Также кампания затрагивает проблему ранних браков.

В рамках кампании «Девушкам белое к лицу» первые 1 000 девушек в возрасте от 7 до 14 лет, прошедшие регистрацию в школах и отделениях Федерации дзюдо в регионах Азербайджана, получили в подарок дзюдоги и месяц бесплатных тренировок.

Дополнительную информацию о проекте «Девушкам белое к лицу» можно получить по ссылке:

https://qizlaraagyarasir.az/#