В Милли Меджлисе сравнили сахар с сигаретами

В Азербайджане предлагается законодательно регулировать содержание сахара в продуктах. Об этом депутат Эмин Гаджиев заявил на заседании Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Депутат отметил, что согласно статистике, ежегодно число больных сахарным диабетом в Азербайджане увеличивается почти на 5 тысяч человек: «С каждым днем в нашей стране увеличивается количество точек продаж сахаросодержащих продуктов. Содержание сахара в продуктах, производимых в ряде стран, регулируется законом. Нужно изучить этот опыт. Сахар так же вреден, как и сигареты».