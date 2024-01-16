Китай попросил Пакистан и Иран проявить "сдержанность" после заявления Исламабада о том, что Тегеран нанес авиаудар по его территории, в результате которого погибли двое детей.

"Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность, избегать действий, которые привели бы к эскалации напряженности, и работать сообща для поддержания мира и стабильности", - заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на брифинге в среду.

"Мы рассматриваем и Иран, и Пакистан как близких соседей и крупные исламские страны", - добавила она.

Пакистан возлагает ответственность за атаку в Панджгуре на иранское правительство, Корпус стражей исламской революции и разведку.

Поздно вечером во вторник Пакистан осудил удар вблизи их общей границы, назвав его "совершенно неприемлемым" и заявив, что он был неспровоцированным.

Иран не сразу выступил с официальным заявлением, но его государственное новостное агентство Npr News сообщило, что в результате операции была уничтожена штаб-квартира группировки "Джейш аль-Адл" в районе Панджгур в Белуджистане.