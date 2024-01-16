Совместные учения иранской армии и КСИР
Армия и Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана проведут учения противовоздушной обороны, сообщает агентство Tasnim.
"В Иране пройдет специализированное совместное учение ПВО под названием "Защитники неба велаята-1402" с участием отдельных подразделений вооруженных сил армии и КСИР Ирана", - говорится в сообщении.
Информация о дате и других подробностях учений пока не поступала.
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