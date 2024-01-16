Азербайджану все равно: не Туркменистан, так Апшерон о развитии ситуации
Переговоры между Туркменистаном и Азербайджаном о восстановлении газового обмена через Иран продолжаются. Однако источники в нефтегазовом секторе Азербайджана утверждают, что особых продвижений пока не наблюдается.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» вышеупомянутые источники, если соглашение по газовому обмену, подписанное в 2021 году, не будет продлено, Баку выполнит свои обязательства перед европейскими странами за счет собственных ресурсов.
«Учитывая, что в 2024 году в Азербайджане ожидается значительный рост объемов поставок коммерческого газа на внутренний рынок - в первую очередь с газоконденсатных месторождений «Умид» и «Апшерон», — необходимость в импорте газа из Туркменистана может отпасть», — сообщили собеседники агентства.
Напомним, по соглашению, подписанному в конце 2021 года, Азербайджан планировал ежегодно покупать у Туркменистана миллиарды кубометров газа по схеме свопа. В 2023 году по этой схеме в Азербайджан поступило около 2 миллиардов кубометров голубого топлива.
В этом году Азербайджан готовился удвоить импорт из Туркменистана. Поскольку туркменский газ обходился дешево, Азербайджан планировал направлять его на свои внутренние нужды и экспортировать аналогичный объем топлива в европейские страны. Благодаря этой сделке в прошлом году увеличился экспорт азербайджанского газа в Европу. Однако с начала этого года Ашхабад неожиданно прекратил поставки газа в Азербайджан через Иран.
Источники сообщили, что туркменская сторона хочет пересмотреть цены на газ в соответствии с ценами на европейском рынке, и не согласна с выдвинутым предложением Баку (135-140 долларов за тысячу кубометров).
В данное время Туркменистан ведет переговоры о своповых поставках газа в Турцию через Иран. Однако турецкие эксперты сомневаются, что Иран согласится на подобную сделку. Тегеран сам экспортирует газ в Турцию: выход на этот рынок более дешевого туркменского газа вовсе не в интересах исламской республики.