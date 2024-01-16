Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 17:13

Переговоры между Туркменистаном и Азербайджаном о восстановлении газового обмена через Иран продолжаются. Однако источники в нефтегазовом секторе Азербайджана утверждают, что особых продвижений пока не наблюдается. Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» вышеупомянутые источники, если соглашение по газовому обмену, подписанное в 2021 году, не будет продлено, Баку выполнит свои обязательства перед европейскими странами за счет собственных ресурсов.

«Учитывая, что в 2024 году в Азербайджане ожидается значительный рост объемов поставок коммерческого газа на внутренний рынок - в первую очередь с газоконденсатных месторождений «Умид» и «Апшерон», — необходимость в импорте газа из Туркменистана может отпасть», — сообщили собеседники агентства. Напомним, по соглашению, подписанному в конце 2021 года, Азербайджан планировал ежегодно покупать у Туркменистана миллиарды кубометров газа по схеме свопа. В 2023 году по этой схеме в Азербайджан поступило около 2 миллиардов кубометров голубого топлива. В этом году Азербайджан готовился удвоить импорт из Туркменистана. Поскольку туркменский газ обходился дешево, Азербайджан планировал направлять его на свои внутренние нужды и экспортировать аналогичный объем топлива в европейские страны. Благодаря этой сделке в прошлом году увеличился экспорт азербайджанского газа в Европу. Однако с начала этого года Ашхабад неожиданно прекратил поставки газа в Азербайджан через Иран.