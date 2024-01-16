Путин и Раиси подпишут новый стратегический договор

Министерство иностранных дел России ожидает скорого подписания президентами РФ и Ирана Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси нового договора между двумя странами, который сейчас находится на завершающей стадии разработки. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я могу сказать, что проект нового межгосударственного договора между Россией и Ираном находится в завершающем этапе согласования», - сказала она.

Захарова напомнила, что документ будет охватывать весь комплекс многоплановых российско-иранских связей, закрепит на официальном уровне всеобъемлющий, стратегический характер партнерства Москвы и Тегерана.

Представитель российского МИД напомнила, что «прошло более 20 лет с момента подписания действующего договора, он был подписан в 2001 году, помимо всего прочего, изменились и международные условия, международный контекст и отношения между нашими странами переживают, конечно, беспрецедентный подъем».

«Подготовка находится на завершающей стадии, а сам договор предполагается подписать в ходе одного из ближайших контактов президентов России и Ирана», - заключила она.