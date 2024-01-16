Йемен просит продолжать удары по хуситам

"Хуситы усугубляют гуманитарный кризис в стране, где наибольшая часть населения на 80 или 90% зависит от импорта", - заявил он. По его словам, "если эскалация продолжится, Йемен вновь может разделиться на две страны".

Чиновник добавил, что "Баб-эль-Мандебский пролив - международный, соответственно, международное сообщество должно защищать его".

Аз-Зубайди представляет признанное международным сообществом правительство Йемена, которому противостоят мятежники хуситы с 2014 года. Это правительство контролирует восток Йемена, в то время как хуситы - территории на западе и севере страны.

На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда.