Йемен просит продолжать удары по хуситам
Замглавы президентского совета Йемена Айдарус Аз-Зубайди призвал США и Британию продолжить удары по позициям мятежников хуситов, передает агентство ЭФЭ.
"Хуситы усугубляют гуманитарный кризис в стране, где наибольшая часть населения на 80 или 90% зависит от импорта", - заявил он. По его словам, "если эскалация продолжится, Йемен вновь может разделиться на две страны".
Чиновник добавил, что "Баб-эль-Мандебский пролив - международный, соответственно, международное сообщество должно защищать его".
Аз-Зубайди представляет признанное международным сообществом правительство Йемена, которому противостоят мятежники хуситы с 2014 года. Это правительство контролирует восток Йемена, в то время как хуситы - территории на западе и севере страны.
На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда.