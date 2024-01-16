Зеленский упрекнул украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Давосе, снова озвучил упрек в адрес украинских мужчин, находящихся за границей.

«Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть в Украине. Это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты можешь работать и не быть на фронте, это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги. В общем, это справедливо платить налог. Но во время войны этот вопрос стоит очень остро. Этот вопрос – справедливость», – сказал президент.

Он заявил, что Украине всегда будет не хватать мобилизованных.

«Мы боремся против РФ, которая не считает людей. И она может мобилизовать своих людей, потому что она мобилизует трупы. Понимаете, они знают, что мобилизуют трупы. Они мобилизуют мясо. Им все равно: вернется этот человек или нет», – сказал Зеленский.