Российские депутаты проследят за выборами в Азербайджане

Госдума направит делегацию для участия в наблюдении за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане. Об этом ТАСС сообщил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Да, уже сейчас утвердили", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.