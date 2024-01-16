Терминатора задержали

Актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена . Об этом со ссылкой на источник пишет Bild и публикует фотографию актера в кабинете полиции аэропорта.

17 января 76-летний актер и политик прилетел в столицу Баварии. Оттуда он планировал отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит.

Шварценеггер был задержан во время таможенного осмотра. Он уже несколько часов находится в помещении полиции в аэропорту. Проблемы возникли из-за того, что у Шварценеггера нашли роскошные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Актер утверждает, что намеревался продать их с аукциона.

Почему это является нарушением или поводом для задержания, издание не сообщает. Возможно, актер был обязан их задекларировать.