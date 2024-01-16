Главы МИД Ирана и Пакистана созвонились

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Ирана и Пакистана Хусейном Амиром Абдуллахианом и Джалилом Аббасом Джилани. Информацию об этом распространила пресс-служба МИД Ирана.

Глава МИД Ирана заявил, что движение, известное как «Джейш аль-Адль», является террористической группировкой, угрожающей безопасности двух стран.

«Безопасность Ирана неоднократно подвергалась угрозе со стороны этой иранской террористической группировки из Пакистана, и эта группировка неоднократно брала на себя ответственность за теракты, совершенные в Иране. Вчерашняя антитеррористическая операция вооруженных сил Ирана была направлена против этой иранской террористической группировки, и в ходе этой операции ни один гражданин Пакистана не подвергся нападению», - добавил иранский министр.

Министр иностранных дел Пакистана отметил, что безопасность Ирана является также безопасностью Пакистана, и всякий раз, когда возникает угроза Ирану в Пакистане, правительство Пакистана принимает меры против нее: «Иран должен информировать Пакистан о террористических группировках в Пакистане».

Министр подчеркнул, что Исламабад ожидает, что борьбу с террористическими группировками в Пакистане будут вести пакистанские силы.