Евросоюз будет тщательнее наблюдать за Арменией

Совет ЕС принял решение об увеличении численности своей гражданской наблюдательной миссии в Армении с 138 до 209 человек и определил ее финансовые расходы до 2025 года.

В опубликованном на сайте ЕС решении отмечается, что базовая финансовая сумма, предназначенная для покрытия расходов, связанных с миссией, на период с 23 января 2023 года по 19 февраля 2025 года составит 39 млн 35 тыс. евро.