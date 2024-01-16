Что обсудили Галузин и посол Армении?
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию. Замминистра акцентировал настоятельную необходимость скорейшего возобновления трехсторонней работы по урегулированию, сообщает ТАСС.
"В ходе беседы обстоятельно обсуждена ситуация в процессе армяно-азербайджанской нормализации. С российской стороны акцентирована настоятельная необходимость скорейшего возобновления трехсторонней работы по данному направлению на основе комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России по итогам встречи.
Встреча состоялась по просьбе посла Армении.