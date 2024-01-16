Кочарян и Пашинян схлестнулись в парламенте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и сын второго президента Армении, депутат парламента от фракции "Айастан" Левон Кочарян устроили словесную перепалку в зале заседаний, сообщают армянские СМИ.



Во время правительственного часа Кочарян, обращаясь к премьеру, спросил, не считает ли он, что его политика по безопасности обречена на провал.

При этом сын Кочаряна обратился к премьеру на "ты", что вызвало эмоциональную реакцию со стороны депутатов правящей партии.

Вышедший к трибуне Пашинян посоветовал оппоненту впредь лучше и складнее зачитывать свои вопросы.

"Хочу вам напомнить, что вы не на школьном мероприятии. И вы должны суметь в Национальном Собрании вести себя корректнее, в противном случае у вас будет повод вспомнить, где вы находитесь", - сказал он Кочаряну.