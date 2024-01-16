Убит полковник КСИР

Полковник КСИР Хосейн Али Джаваданфар убит вблизи ирано-пакистанской границы в результате «теракта».

Боевики группировки «Джейш аль Адль» вступили в бой с силами КСИР на нескольких позициях в иранской провинции Систан-Белуджистан, граничащей с Пакистаном. Ранее «Джейш аль Адль» обещала отомстить за удары КСИР прошлой ночью по пакистанскому Белуджистану.

«Джейш аль Адль» атаковала конвой КСИР, КПП КСИР, а также автомобиль с полковником Сараванского корпуса. На данный момент подтверждена гибель трёх членов КСИР, включая офицера.