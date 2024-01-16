Президент Аргентины заявил об опасности социализма для Запада

Страны Запада отказались от свободы ради социалистической повестки, заявил президент Аргентины Хавьер Милей в Давосе.



«Запад находится в опасности, потому что те, кто должен его защищать, оказываются во власти видения социализма», — посетовал аргентинский лидер.

По его словам, после перехода к коллективистской социалистической модели Аргентина потеряла статус мировой державы и опустилась на 140-е место в рейтинге. О каком рейтинге идет речь, не указано.

«Социализм — это обедняющее явление, которое потерпело неудачу в экономическом, социальном и культурном отношении», — подчеркнул Милей.