Китайская делегация не захотела встречаться с Зеленским

Китай отклонил просьбу Украину о встрече в Давосе между премьером КНР Ли Цяном и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, назвав это "неприятным сюрпризом" для Киева.

"Украинские лидеры не скрывали своего желания встретиться с китайскими чиновниками, в частности, Ермак "намекал", что Зеленский может встретиться с премьер-министром КНР Ли Цяном. Но в итоге не получил желаемой встречи, что стало ударом по Киеву", - сказал он.

При этом представитель Украины в комментарии изданию отрицает, что Киев просил о встрече с КНР. Также Китай не посетил переговоры с участием стран "глобального Юга".