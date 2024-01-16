Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:31

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приобретение для страны американских модульных ядерных реакторов «может быть выгодным и безопасным». Во время посещения Комитета по ядерной безопасности он назвал предложение Соединенных Штатов Америки «политически интересным». «Никол Пашинян отметил, что не владеет профессиональными нюансами, но считает вариант модульных реакторов политически интересным», — сообщает пресс-служба премьер-министра Армении. Установка этих реакторов стала предметом обсуждения в правительстве Армении, в ходе которых обсуждаются вопросы обеспечения энергетической безопасности страны и снижения ее энергетической зависимости от России.

В мае прошлого года Мария Лонги, координатор программ помощи правительства США Европе и Евразии, заявила на слушаниях в Конгрессе, что Вашингтон изучает возможность строительства малых атомных электростанций в ряде стран мира. «В данный момент мы оцениваем осуществимость для Армении и ряда других стран малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных обеспечить большую энергетическую независимость этих стран и от России, и от КНР», - отметила Лонги. Подобные реакторы разрабатывает американская Westinghouse Electric Company, представившая в мае прошлого года сравнительно маломощный 300-мегаваттный атомный реактор АР300, являющийся уменьшенной копией флагманского АР1000. Стоимость этой «атомной малолитражки» оценивается в один миллиард долларов – то есть, в несколько раз дешевле, чем цена полноразмерных моделей. В этой ситуации Россия, конечно же, не могла остаться в стороне и предложила Еревану «не размениваться по мелочам», а построить с ее помощью новую атомную электростанцию. Ну, а тот факт, что Пашинян считает более выгодными модульные ядерные реакторы, предлагаемые американцами, может усилить и без того не слишком дружелюбное отношение Москвы к армянского премьеру.

Россия пока не спешит брать Ереван в тиски прессинга. Правда, с конца прошлого года действуют ограничения на въезд в Россию грузовых автомобилей, перевозящих армянские товары. Однако на полную мощь маховик политического и военного давления Кремль еще не запускал. Что же произойдет, если Россия задействует против Армении эти экономические и политические рычаги? Этому вопросу было посвящено исследование международного Института исследований мира и войны (IWPR). В нем, в частности, указано, что Армения удовлетворяет свои потребности в природном газе за счет России. Согласно официальным данным, Армения производит для внутреннего потребления 98 процентов электроэнергии. Но если учесть, что основная часть генерации приходится на Мецаморскую АЭС, работающую на российских ураново-графитных стержнях, зависимость Еревана от Москвы в комментариях не нуждается. По словам Армена Манвеляна, эксперта по вопросам энергетики, система электроснабжения Армении более чем на 70 процентов зависит от России. Помимо этого, природный газ и нефть для удовлетворения большинства своих энергетических потребностей Армения импортирует преимущественно из России. По данным Министерства территориального управления, Россия обеспечивает 87,5 процента потребностей Армении в газе по трубопроводу через Грузию, а Иран, в свою очередь, покрывает 12,5 процента потребностей Армении по бартерной формуле «нефть и газ в обмен на электроэнергию».

Армения также продает свою электроэнергию соседней Грузии, хотя объемы поставок невелики, поскольку сети стран не синхронизированы. Что же касается энергетического соединения с Азербайджаном и Турцией, то оно по понятным причинам бездействует. В ноябре прошлого года посол Ирана в Ереване Мехди Субхани намекнул, что Тегеран мог бы помочь Армении снизить энергетическую зависимость от России. Речь идет об увеличении иранских поставок газа на основании договора, заключенного в 2009 году. Однако система газопроводов Армении, а также газопровод Иран-Армения являются собственностью «Газпрома», а это значит, что Россия в любой момент может «закрыть кран». «Армения сейчас находится не в лучшей энергетической ситуации, - продолжил Армен Манвелян. - Да, Мецаморская АЭС работает, тепловые электростанции работают, но все они зависят от энергоресурсов, поставляемых Россией. И если цены на них вырастут, Армения может столкнуться с серьезными проблемами». Хотя скачок цен не является неизбежным, растущие политические разногласия между Ереваном и Москвой означают, что исключать его нельзя.