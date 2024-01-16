Турция остается в Аденском заливе

Парламент Турции одобрил продление мандата вооруженных сил на присутствие и проведение операций в Аденском заливе, территориальных водах Сомали и Аравийском море. Как сообщает TRT Haber, голосование состоялось на генассамблее законодательного органа республики.

Продление миссии ВС в этом регионе запросил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Она продлевается уже 14-й раз с 2008 года. Действующий мандат будет продлен на год с 10 февраля.