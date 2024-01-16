В Армении ограбили автомобиль министра

В Ереване ограбили служебный автомобиль министра высокотехнологической промышленности Армении Мхитара Айрапетяна, сообщают армянские СМИ.

В отделение полиции Нор Норка МВД Армении обратился 27-летний житель Еревана Артур Хачатрян, который сообщил об ограблении.

По его словам, 14-15 января неизвестный украл боковые зеркала автомобиля марки Toyota, эксплуатируемого им. Вор оставил на лобовом стекле Telegram адрес. В результате кражи причинен ущерб на сумму около 200 000 драмов (около 470 долларов США).

По данному факту в отделении полиции составлены документы, которые переданы в СК Армении.

Сообщается, что упомянутая Toyota находится на балансе правительства Армении и обслуживает министра высокотехнологичной промышленности Мхитара Айрапетяна, а Артур Хачатрян является водителем министра.