За время войны Россия потеряла половину финансовых резервов

Война против Украины быстро истощает стратегические финансовые резервы России, которые были накоплены в течение предыдущих двух десятилетий. "Фонд национального благосостояния" (ФНБ) за два года войны потерял почти половину своих высоколиквидных запасов, пишет Bloomberg.

Отмечается, что именно высоколиквидная часть ФНБ, которая состоит из денежных и инвестиционных активов, в конце прошлого года составила 5 триллионов рублей (56,5 миллиардов долларов) против 8,9 триллионов рублей до полномасштабного вторжения.

Остальная часть ФНБ, состоящая из менее ликвидных активов (акций российских же компаний, облигаций и т.п.), выросла более чем на 2 триллиона рублей. Теперь низколиквидная часть ФНБ преобладает над высоколиквидной, хотя до вторжения ситуация вглядывалась кардинально противоположным образом.