За время войны Россия потеряла половину финансовых резервов
Война против Украины быстро истощает стратегические финансовые резервы России, которые были накоплены в течение предыдущих двух десятилетий. "Фонд национального благосостояния" (ФНБ) за два года войны потерял почти половину своих высоколиквидных запасов, пишет Bloomberg.
Отмечается, что именно высоколиквидная часть ФНБ, которая состоит из денежных и инвестиционных активов, в конце прошлого года составила 5 триллионов рублей (56,5 миллиардов долларов) против 8,9 триллионов рублей до полномасштабного вторжения.
Остальная часть ФНБ, состоящая из менее ликвидных активов (акций российских же компаний, облигаций и т.п.), выросла более чем на 2 триллиона рублей. Теперь низколиквидная часть ФНБ преобладает над высоколиквидной, хотя до вторжения ситуация вглядывалась кардинально противоположным образом.
"Общий размер ФНБ выглядит совсем неважным сейчас, поскольку значительная его часть была инвестирована в российские акции и инфраструктуру – по сути, неликвидные инвестиции. Только ликвидные инвестиции можно рассматривать как запасы на черный день, остальное потеряно", – пояснила экономист Oxford Economics Татьяна Орлова.
Основным источником наполнения ФНБ были сверхприбыли от экспорта нефти и газа, но сейчас, на фоне западных санкций, эти прибыли сократились и их не хватает даже на удовлетворение текущих бюджетных потребностей.
По мнению российского экономиста Алексея Исакова, если из-за событий на Ближнем Востоке мировые цены на нефть не начнут резко расти, остатки высоколиквидных активов российского ФНБ и в дальнейшем будут сокращаться, делая Россию все более уязвимой к потрясениям. По его подсчетам, Россия полностью потратит денежные резервы за один-два года, если экспортная цена российской нефти упадет ниже 50 долларов.