И на севере Израиля может быть война

Вероятность начала в ближайшие месяцы войны на северных границах Израиля стала намного выше. Такую оценку ситуации высказал начальник Генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

"Я не знаю, когда будет война на севере, но могу сказать, что вероятность того, что она произойдет в ближайшие месяцы, намного выше, чем была в прошлом. Мы хотим достичь очень четкой цели в отношении Ливана - это возращение домой всех жителей севера [Израиля]. Мы понимаем, что должны произойти очень существенные изменения [в ситуации в области безопасности]", - добавил глава израильского Генштаба.



Ранее армия обороны Израиля зафиксировала несколько ракетных и минометных обстрелов из Ливана и ответила на них огнем.