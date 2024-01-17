В Сумгаите горит общежитие фото; видео; обновлено 00:27
К месту пожара в Сумгаите привлечены сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе МВД.
По информации, территория взята под охрану, принимаются меры по обеспечению безопасности.
***23:58
На горячую линию МЧС "112" поступила предварительная информация о пожаре в здании общежития Технического Колледжа, расположенного в 22-м квартале города Сумгаит.
На место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Сумгаитского регионального центра.
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