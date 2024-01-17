По информации, территория взята под охрану, принимаются меры по обеспечению безопасности.

К месту пожара в Сумгаите привлечены сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе МВД.

***23:58



На горячую линию МЧС "112" поступила предварительная информация о пожаре в здании общежития Технического Колледжа, расположенного в 22-м квартале города Сумгаит.

На место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Сумгаитского регионального центра.