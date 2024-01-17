В Аргентине объяснили отказ от БРИКС

Правительство президента Хавьера Милея отказалось от участия Аргентины в БРИКС отчасти по политическим причинам, поскольку блок стал больше, чем экономическое объединение. Об этом в среду заявила глава МИД страны Диана Мондино.

"Аргентина отклонила приглашение к участию в БРИКС, начиная с текущего января. Мы много изучали этот вопрос и увидели, что это не столько экономическая тема, сколько вопрос политического выравнивания. Аргентина стремится поддерживать равноудаленность и многосторонность", - заявила она на сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Как отметила глава ведомства, Аргентина уже ведет торговлю со всеми странами объединения, поэтому в сфере экономики участие в БРИКС не принесло бы ощутимых выгод.

В конце декабря 2023 года Мондино признала, что правительство Милея отчасти руководствовалось идеологическими соображениями при отказе от присоединения к БРИКС и что новое руководство Аргентины считает своими приоритетными партнерами "либеральные демократии". К их числу она отнесла США, государства Европы, Австралию, Израиль, Канаду и Новую Зеландию, но при этом не исключила возможность развития торгово-экономических отношений с другими странами.