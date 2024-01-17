Леонид Швец, автор haqqin.az 00:19

Башкирский народ гордится своим славным прошлым и главным национальным героем – Салаватом Юлаевым. Тем самым, который вместе с Емельяном Пугачевым участвовал в большом восстании, здорово напугавшем императорскую столицу в конце XVIIIвека. Сейчас у башкир появился новый герой – Фаиль Алсынов.

Чтобы понять масштабы и глубину произошедшего, достаточно сказать, что город Баймак, где состоялся суд над Алсыновом, это глушь даже по башкирским меркам, шесть часов на машине от Уфы, столицы республики. Тем не менее люди ехали туда, за сотни километров, чтобы поддержать своего защитника. Когда стало известно, что ему грозит реальный срок лишения свободы, 15 января под зданием суда в тихом и спокойном городке с населением в 17 тысяч несколько тысяч человек провели громкую акцию протеста. Власти не ожидали ничего подобного, и полиции практически не было видно. Резонанс вышел нешуточный: протесты? в России?! неслыханно! К проявлениям народного недовольства во время заключительного заседания, 17 января, когда должен был быть оглашен приговор, подготовились основательней: накануне были проведены аресты среди активистов запрещенного национального движения «Башкорт», подходы к площади у суда перекрыли коммунальной техникой и полицейскими машинами, подтянулась Росгвардия в полном снаряжении, в ход пошли слезоточивый газ и дубинки.

Но протестующие не побежали, как это обычно бывает в России, а даже оказывали некоторое время сопротивление, за что, разумеется, ответят: уже возбужден ряд дел о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Фаиль Алсынов получил четыре года общего режима, при том, что прокурор просил более мягкий приговор, те же четыре года, но поселения. Обвинили его в том, что в своем выступлении на народном сходе в селе Ишмурзино в Баймакском районе, прошедшем 28 апреля 2023 года, Алсынов «разжигал национальную рознь». В своей речи, которую он произносил, кстати, на родном башкирском языке, активист призывал выступить против начала возле Ишмурзино золотодобывающего производства, поскольку оно погубит местную природу. Обычно все подобные разработки ведутся компаниями, которые принадлежат лицам, не имеющим отношения к Башкортостану, и работают на них вахтовики, не местные жители. Поэтому Алсынов сказал что-то вроде того, что после того, как выработка закончится и экология будет угроблена, русские уедут в Рязань, татары в Казань, армяне в Армению (среди вахтовиков большой процент армян), а нам, башкирам, уезжать некуда, это наша земля.

По ходу прозвучала фраза, что к себе должны уехать и «кара халык» - «черные люди». По аналогии с русскими оскорблениями это было сочтено попыткой унизить то ли выходцев из Средней Азии, то ли тех же армян, хотя специалисты уверяют, что в тюркских языках негативная коннотация в этом случае отсутствует. Доложили главе республики, и Радий Хабиров обратился с иском против бунтаря. Это важный момент в истории, поскольку у Хабирова на Фаиля Алсынова старый зуб. В 2020 году башкирские активисты воспротивились передаче под разработку Башкирской содовой компании шихана Куштау. Шиханы – уникальные природные образования, горы-одиночки, остатки известняковых рифов древнего Пермского моря, у башкир с шиханами связано много легенд. Уничтожить их – все равно что уничтожить национальную святыню. Поднялись протесты, в которых яркую роль сыграл Алсынов, и Куштау удалось отстоять. Гора была объявлена охраняемым памятником природы. Хабиров, дававший добро на разработку Куштау, фактически получил по рукам. И то, что сейчас произошло с Фаилем Алсыновым, является в значительной мере личной местью главы Башкортостана. Люди это отлично поняли, и на митингах требовали отставки Хабирова. А это уже, как ни крути, политическое требование.