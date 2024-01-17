"Мы нанесли удар по американскому кораблю в Аденском заливе морскими ракетами", — говорится в заявлении.

Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

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Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" продолжит атаковать коммерческие суда в Красном море, несмотря на решение США внести хуситов в список террористических организаций. Об этом заявил член политбюро "Ансар Аллах" Хизам аль-Асад.



"Вашингтон не сможет нас запугать, и объявление нас террористами не повлияет на нашу позицию по спасению и поддержке наших братьев в секторе Газа. Наши военно-морские силы продолжат атаковать израильские суда в Красном и Аравийском морях, пока продолжается американская и сионистская агрессия в секторе Газа", - написал аль-Асад на своей странице в социальной сети X.

В среду США повторно внесли движение "Ансар Аллах" в список террористических организаций из-за атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.