Откроет ли Россия второй фронт?

У России нет возможности начинать войны против других стран в то время, как ее армия находится на территории Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



"Возможности у Российской Федерации открывать новые фронты нет совсем до тех пор, пока они находятся на территории Украины", - подчеркнул Данилов.

Он также добавил, что когда российские войска покинут территорию Украины, "возможностей вести какие-либо войны у них не будет вообще".