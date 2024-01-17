Министр обороны Британии спрогнозировал войну с Россией, Ираном и Китаем

По его словам, настало время, когда «все демократические страны мира» должны увеличить расходы на оборону перед лицом новых угроз. «Эпоха мирных дивидендов закончилась. Через пять лет мы можем столкнуться с несколькими театрами военных действий с участием России, Китая, Ирана и Северной Кореи», — предупредил Шэппс.

Великобритании и ее союзникам следует готовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться через 5 лет, заявил глава Минобороны королевства Грант Шэппс.

Он отметил, что за годы после окончания холодной войны Россия стала «воинственным авторитарным государством». По словам Шэппса, в 2014 году президенту Владимиру Путину «сошла с рук» аннексия Крыма, поэтому восемь лет спустя он решился на полномасштабное вторжение в Украину и теперь пытается поглотить эту страну.

Тем временем в Китае наблюдают за реакцией Запада, оценивая, хватит ли ему терпения, чтобы и дальше помогать Киеву, КНДР обещает расширить свой ядерный арсенал, Иран создает собственное ядерное оружие, и все эти страны так или иначе сотрудничают между собой, отметил Шэппс.

По его мнению, 2024 год будет переломным моментом для всего мира. Он не исключил, что именно тогда решится судьба Украины. «Путин считает, что Западу не хватит стойкости. И поскольку на карту поставлено будущее мирового порядка, мы должны доказать, что он не прав. Если «подарить» ему победу в этой войне, это увеличит риск эскалации. Не только потому, что он одержим идеей восстановления Российской империи, но и потому, что это станет сигналом слабости Запада для других потенциальных агрессоров», — пояснил Шэппс.

Он обратил внимание, что нынешние стратегические соперники НАТО «более нестабильны и иррациональны», чем те, которые были во времена холодной войны, в особенности если говорить о Северной Корее и Иране. По словам британского министра, трудно спрогнозировать, будет ли работать с ними стратегия ядерного сдерживания и гарантированного взаимного уничтожения, которая останавливала войны в прошлом.

Шэппс также напомнил о других дестабилизирующих факторах, таких как террористические угрозы, кибератаки, вмешательство в выборы, попытки создать энергетический и миграционный кризисы.

«Мы прошли полный круг, переходя от послевоенного к предвоенному миру. Эпоха идеализма сменилась периодом жесткого реализма. Мы вступаем в новую эру и должны быть готовы сдержать наших врагов, повести за собой союзников и защитить нашу нацию, когда поступит такой призыв», — заключил Шэппс.