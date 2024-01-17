США угрожают компаниям штрафами за поставки товаров в Россию и Иран

Правительство США будет применять строгие меры к компаниям, нарушающим экспортные правила, вводя более жесткие штрафы. Это должно предотвратить поставки товаров в Россию. Как сообщает Reuters, об этом заявил помощник министра по экспортному контролю Мэтью Аксельрод.



«Придется ввести некоторые штрафы, которые привлекут всеобщее внимание. Это должно предотвратить будущие нарушения с участием таких стран, как Китай, Россия и Иран», - заявил он.