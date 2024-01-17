«Шахеды» атакуют военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области

ПВО в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области Украины отражает очередную атаку иранских ударных дронов. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.

О том, что туда летят «Шахеды», сообщили Воздушные силы ВСУ, о том, что слышные в этом районе взрывы — это работа ПВО, пишет местный телеграм-канал «Старокостянтинів 24/7».

Староконстантинов много раз подвергался российским нападениям самым разными видами оружия, от «Шахедов» до гиперзвуковых ракет.