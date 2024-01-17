По его словам, «Иран потребовал от Пакистана немедленных объяснений по поводу ракетных ударов», нанесенных им по приграничному населенному пункту в провинции Систан и Белуджистан.

Тегеран потребовал от Исламабада объяснений в связи с ракетными ударами ВВС Пакистана по целям в Иране. Об этом сообщил представитель иранских сил безопасности телеканалу Press TV.

«Этим утром Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан, - говорится в пресс-релизе. - В рамках операции под кодовым названием Marg Bar Sarmachar, проведенной на основании имеющихся разведданных, было ликвидировано несколько террористов».

Пакистан утром провел контртеррористическую операцию Marg Bar Sarmachar, в рамках которой были нанесены удары «по укрытиям террористов», расположенным в иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает пресс-служба МИД Пакистана.

Согласно пресс-службе МИД Пакистана, на протяжении последних нескольких лет контактов с Тегераном Исламабад выражал «серьезную озабоченность по поводу укрытий на неуправляемых территориях ИРИ, которыми пользуются террористы пакистанского происхождения, называющие себя «сармачарами» (белуджскими националистами)». Отмечается, что Пакистан передавал иранской стороне «досье с конкретными доказательствами присутствия и деятельности этих террористов» в обозначенных районах. «Утренние действия были предприняты ввиду получения достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной террористической активности так называемых сармачаров», - говорится далее в сообщении.

«Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего действия было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.

Reuters со ссылкой на источник в пакистанской разведке сообщает, что Военно-воздушные силы Пакистана при нанесении ночью ракетных ударов по целям в Иране вошли в воздушное пространство Ирана и вернулись после нанесения ударов по укрытиям террористов. Сколько самолетов было задействовано в операции, не уточняется.

Агентство Tasnim в то же время сообщает, что семь человек погибли в результате взрывов в окрестностях округа Сераван в провинции Систан и Белуджистан в Иране. По словам заместителя губернатора Систана и Белуджистана по безопасности, в результате взрыва погибли три женщины и четверо детей. Все погибшие не были гражданами Ирана. Также сообщается, что несколько взрывов произошло в одном из приграничных сел округа Сераван около 04:30 по местному времени. Отмечается, что недалеко от административного центра округа города Сераван был зафиксирован еще один взрыв, в результате которого никто не пострадал.

Напомним, вечером 16 января Иран нанес удар по позициям группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») в Пакистане. Эта организация действует на территории Пакистана и Ирана, выступает за независимость иранской юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Пакистанский МИД сообщил, что в результате иранской атаки погибли двое детей и еще трое получили ранения. Ведомство охарактеризовало атаку как нарушение суверенитета Пакистана и предупредило Тегеран о серьезных последствиях.