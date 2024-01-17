В Министерстве обороны России рассказали, что в ночь на 18 января средства ПВО сбили украинский беспилотник над Московской областью и перехватили БПЛА ВСУ над Ленинградской областью. До этого сообщений о перехвате дронов над Ленинградской областью с начала войны в Украине не поступало.

Как сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства, с помощью двух беспилотников украинские военные пытались «совершить террористическую атаку по объектам на территории России».

Отмечается, что БПЛА были сбиты и перехвачены около 01:30 мск. Других подробностей в сообщении Минобороны не приводится.

«Фонтанка» сообщала, что жители домов на Васильевском острове в Петербурге слышали звуки взрывов. По данным издания, также наблюдались сбои в расписании аэропорта Пулково: пассажирам сообщили, что объявлен план «Ковер», небо над воздушной гаванью закрыли.

Телеграм-канал Shot сообщает, что ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге беспилотником, которой нес на себе около 3 кг взрывчатки. Согласно данным, обломки БПЛА обнаружили на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал».

Предварительно установлено, что беспилотник был самолетного типа с размахом крыльев 6 метров и поршневым двигателем. Инфраструктура порта не получила повреждений, никто не пострадал. Обломки БПЛА также могут быть в Финском заливе, в 5 километрах от терминала.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над подмосковным Подольском беспилотник, летевший в сторону столицы. Согласно его данным, в результате попытки атаки БПЛА пострадавших и разрушений не зафиксировано.