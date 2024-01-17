В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева в город Физули отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

На этом этапе в город Физули переселяется еще 30 семей (127 человек).

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев, состоящая из семей, временно проживавших в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях на различных территориях Азербайджана, была отправлена Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев из Гарадагского района Баку.

Таким образом, в городе Физули обеспечено постоянное проживание 410 семей (1 519 человек).