Президент Армении встретился с главой МИД Ирана

Президент Армении Ваагн Хачатурян обсудил ситуацию на Южном Кавказе с министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Встреча состоялась на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщило посольство Ирана в Ереване.

"На встрече с президентом Армении министр иностранных дел нашей страны подчеркнул важность сохранения исторических путей сообщения и недопустимость геополитических изменений в условиях стремительно развивающихся в регионе событий", - говорится в сообщении.