Китай: Россия стреляет по Украине не «Кинжалом», а «топорами» наш комментарий
Китайские военные эксперты дали низкую оценку гиперзвуковым ракетам «Кинжал» — одному из пяти видов «чудо-оружия», которые президент Владимир Путин презентовал в 2018 году, утверждая, что они «не имеют аналогов» и способны преодолеть даже перспективные системы ПРО.
С момента вторжения российской армии в Украину ее действия и вооружения оказались под пристальным вниманием зарубежных, в том числе и китайских, военных аналитиков. Что вполне естественно, поскольку они предпочитают учиться на чужих ошибках – а тут такое поле непаханое, ведь российская пропаганда раненым пингвином заходилась в крике о том, что «вторая армия мира» и «аналогов нет», «Киев за три дня» и вот это все.
Но чем дальше шли боевые действия, тем все больше сомнений возникало у иностранных специалистов по поводу новейшей техники, применяемой российскими войсками. Суровые реалии войны привели к тому, что пропагандистская позолота с нее пообтерлась и наружу поперло «самоварное золото», а то и вовсе чугуний – и ничего сверхъестественного, о чем говорили российский президент и его министр обороны.
Как самый яркий тому пример – изделие сумрачного гения современного российского танкопрома, хваленый-перехваленый танк «Армата», который на поле боя так и не явился в силу полной неготовности и совершенно «сырого» своего состояния. Были и другие примеры, менее громкие, но достаточно показательные, которые заставили серьезных иностранных экспертов почесать в затылке и пристально изучить другие образцы российского «чудо-оружия».
В числе первых на интеллектуальный операционный стол китайцев попала супер-ракета Х-47М2 «Кинжал». Которая мало того, что оказалась уязвимой для разработанных в 1970-е годы американских систем Patriot, состоящих на вооружении ПВО Украины, так еще они, согласно отчетам украинских и американских военных, просто не попадают по целям.
И вот на днях в китайском военном журнале Ordnance Industry Science and Technology, публикации которого одобряются на уровне Компартии и Национально-освободительной армии КНР, вышел подробный отчет о применении этих чудо-ракет Россией в Украине.
«Появляется все больше и больше доказательств того, что заявления США и Украины по этому вопросу соответствуют действительности», - констатируют китайские специалисты. – «Представляя «Кинжал» почти шесть лет назад, Путин назвал его первой в мире маневрирующей гиперзвуковой ракетой. Однако его маневренность нельзя сравнить с маневренностью реальной гиперзвуковой ракеты, а траектория, по которой он движется, делает его уязвимым для таких систем ПВО, как Patriot.
По их мнению, «Х-47М2 является фактически лишь запускаемой с самолета версией тактической баллистической ракеты наземного базирования «Искандер». Он практически не может маневрировать на сверхзвуковых скоростях, а его способность планировать в атмосфере на дальних расстояниях не оправдывает ожиданий».
И делают неутешительный для Москвы вывод: «Несмотря на декларации Кремля, эти ракеты неспособны существенно изменить ситуацию на поле боя в Украине. «Кинжал» является скоропалительным проектом — ответвлением от «Искандера», и он основан на устаревшей технологии 1980-х годов».
В том, что «Кинжал» неудачен – нет ничего страшного, поскольку в истории военной техники не счесть примеров неудачных образцов. Но история с этой российской ракетой все же выбивается из общего ряда. Ведь что сделали ее разработчики? Взяли довольно устаревшую ракету, доработали ее «напильником», написали новые тактико-технические характеристики, дали новое название и запустили в производство. Победно отрапортовав российскому президенту о том, что создано «чудо-оружие», делающее Россию великой. И обнуляющее ПВО иностранных государств.
Не удосужившись проверить реальное состояние дел, российский президент тут же поднял это изделие на щит, разрекламировал его и стал делать на него ставку в геополитическом планировании. И в очередной раз случился конфуз. Но в Москве трагедии из этого не делают. Ведь в карманах кремлевской пропаганды еще немало таких «чудо-изделий». Вот только все они при ближайшем рассмотрении оказываются с изъяном, а то и вовсе «фальшивыми тузами».