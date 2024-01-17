Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:24

Китайские военные эксперты дали низкую оценку гиперзвуковым ракетам «Кинжал» — одному из пяти видов «чудо-оружия», которые президент Владимир Путин презентовал в 2018 году, утверждая, что они «не имеют аналогов» и способны преодолеть даже перспективные системы ПРО. С момента вторжения российской армии в Украину ее действия и вооружения оказались под пристальным вниманием зарубежных, в том числе и китайских, военных аналитиков. Что вполне естественно, поскольку они предпочитают учиться на чужих ошибках – а тут такое поле непаханое, ведь российская пропаганда раненым пингвином заходилась в крике о том, что «вторая армия мира» и «аналогов нет», «Киев за три дня» и вот это все.

Но чем дальше шли боевые действия, тем все больше сомнений возникало у иностранных специалистов по поводу новейшей техники, применяемой российскими войсками. Суровые реалии войны привели к тому, что пропагандистская позолота с нее пообтерлась и наружу поперло «самоварное золото», а то и вовсе чугуний – и ничего сверхъестественного, о чем говорили российский президент и его министр обороны. Как самый яркий тому пример – изделие сумрачного гения современного российского танкопрома, хваленый-перехваленый танк «Армата», который на поле боя так и не явился в силу полной неготовности и совершенно «сырого» своего состояния. Были и другие примеры, менее громкие, но достаточно показательные, которые заставили серьезных иностранных экспертов почесать в затылке и пристально изучить другие образцы российского «чудо-оружия». В числе первых на интеллектуальный операционный стол китайцев попала супер-ракета Х-47М2 «Кинжал». Которая мало того, что оказалась уязвимой для разработанных в 1970-е годы американских систем Patriot, состоящих на вооружении ПВО Украины, так еще они, согласно отчетам украинских и американских военных, просто не попадают по целям.