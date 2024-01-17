Премьер Пакистана срочно возвращается из Давоса

Премьер-министр временного правительства Пакистана Анвар-уль-Хак Какар прервал свое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и спешно вылетает в Исламабад.

Как сообщает газета The News International, глава правительства принял решение об экстренном возвращении на родину, так как 16 января Вооруженные силы Ирана с помощью беспилотников и ракет нанесли удар по территории Пакистана.

Пакистан утром 18 января провел операцию Marg Bar Sarmachar, в рамках которой были нанесены удары «по укрытиям террористов», расположенным в иранской провинции Систан и Белуджистан. Reuters со ссылкой на источник в пакистанской разведке сообщал, что ВВС Пакистана при нанесении ночью ракетных ударов по целям в Иране вошли в воздушное пространство Ирана и вернулись после нанесения ударов по укрытиям террористов.

16 января Иран нанес удар по позициям группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») в Пакистане. Пакистанский МИД сообщил, что в результате иранской атаки погибли двое детей, трое получили ранения. Ведомство охарактеризовало атаку как нарушение суверенитета Пакистана и предупредило Тегеран о серьезных последствиях.