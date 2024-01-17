В Азербайджане продолжается обучение водителей такси. Процесс обучения водителей проводится с целью выполнения требований соответствующего законодательства о регулировании деятельности такси, вступившего в силу с 1 октября 2023 года.

Надо отметить, что процесс обучения осуществляется не только в Учебно-образовательном центре Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), но и в рамках сотрудничества с агентством в высших учебных заведениях, действующих в регионах.

Сегодня повышение знаний и навыков водителей такси осуществляется в Азербайджанском технологическом университете в Гяндже, Сумгаитском и Мингячевирском государственных университетах.

Так, 365 водителей в Гяндже, 188 в Сумгаите и 32 в Мингячевире успешно прошли обучение и получили сертификаты. На данный момент заявки от таксистов принимаются в Евлахе и Шеки.

На сегодняшний день заявки на участие в тренинге подали более 16 тысяч водителей. Из них 13 тысяч 324 водителя уже прошли обучение.

Отметим, что согласно закону Азербайджана «Об автомобильном транспорте», водители такси должны пройти подготовку по этике поведения и обучены нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом.