Китай хочет помирить Пакистан и Иран

Китай готов сыграть «конструктивную роль» в разрядке напряженности между Пакистаном и Ираном. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на генерального консула КНР в Исламабаде Ян Юньдуна.

«Китай хотел бы предложить Пакистану и Ирану, чтобы он сыграл конструктивную роль в урегулировании разногласий между Исламабадом и Тегераном», - приводит телеканал слова дипломата.

«Пакистан и Иран являются крупнейшими странами региона и мусульманского мира, поэтому Китай надеется, что разногласия между ними могут быть устранены путем переговоров и другими мирными способами», - добавил генконсул.