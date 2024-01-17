Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов фото

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в четверг, 18 января, принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Сьерра-Леоне в Азербайджане Али Бадара Камары. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Сенегал в Азербайджане Шейха Гее.