Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов фото
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в четверг, 18 января, принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Сьерра-Леоне в Азербайджане Али Бадара Камары. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Сенегал в Азербайджане Шейха Гее.
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