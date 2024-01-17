В эквадорском городе Гуаякиль в автомобиль прокурора Национального специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью Сесара Суареса, который расследовал нападение на телевизионную студию TC Televisin в начале января, выстрелили не меньше 20 раз.

8 января президент Эквадора Нобоа объявил чрезвычайное положение в связи с побегом из тюрьмы одного из самых опасных преступников страны, главаря наркокартеля «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Масиаса, а также в связи с начавшимися в эквадорских тюрьмах волнениями. На следующий день президент издал новый указ, в котором признал, что в стране имеет место «внутренний вооруженный конфликт», а также объявил 22 группировки, включая «Лос-Чонерос», террористическими организациями и военными целями.

Захват телестудии стал одним из инцидентов войны с бандами. Вооруженные автоматами и гранатами люди в масках и капюшонах прервали прямую трансляцию TC Television и взяли сотрудников в заложники. При освобождении никто не погиб, полиция задержала и арестовала 13 участников захвата.

Как сообщили местные власти, по итогам проведения операции силовых структур на фоне вспыхнувших беспорядков в стране c 9 по 17 января 1975 человек задержаны, в том числе за терроризм 158. В мероприятии задействовали более 20,8 тысячи силовиков. 32 сбежавших заключенных вновь взяли под стражу.