Армения продолжит получать российское оружие

Армения продолжает работать с Россией в сфере военного сотрудничества, сказал секретарь фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян в ходе брифинга.

"Мы продолжаем работать с нашими российскими партнерами", - сказал Ованнисян, комментируя будущее двустороннего сотрудничества.

При этом, по его словам, Армения идет по пути обеспечения баланса в сфере безопасности. И в этом плане Ереван работает со всеми своими партнерами исходя из государственных интересов.

Комментируя заявление депутата от "Гражданского договора" Гагика Мелконяна о том, что Армения недавно получила партию оружия из России в рамках ранее заключенных контрактов, Ованнисян предложил журналистам обратиться в Минобороны.

Напомним, власти Армении ранее заявляли, что Россия не поставила вооружений и военной техники по контракту, в рамках которого были перечислены и средства. Точную сумму официально не называли, по одним данным, речь идет о $250 млн, по другим – около $400 млн.