На восстановление уничтоженных израильскими ударами домов в секторе Газа потребуется как минимум $15 млрд. Об этом заявил глава Палестинского инвестиционного фонда Мохаммед Мустафа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил Reuters.

По его словам, с момента начала израильской военной операции в секторе Газа повреждены или полностью разрушены около 350 тыс. домов. Из расчета, что 150 тыс. из них придется отстраивать заново по средней стоимости $100 тыс. за каждый, «это $15 млрд на жилье», сказал он.

«И мы еще не говорим об инфраструктуре, мы не говорим о больницах, которые были повреждены, о коммуникациях», — добавил Мустафа.

Агентство напоминает, что после операции «Нерушимая сила», которую Израиль провел в 2014 году и которая продлилась около двух месяцев, Катар потратил на помощь Газе более $1 млрд.