Россия смирилась с потерей 300 млрд

Российские власти склоняются к мнению, что замороженные после вторжения в Украину резервы на 300 млрд долларов почти потеряны, но готовы подать судебный иск и принять решительные ответные меры. Об этом сообщает Reuters.

«В глубине души все уже попрощались с резервами. Конечно, будет (юридический процесс). Это своего рода ритуал», - сказал один из источников агентства, знакомый с мнением правительства и Центрального банка РФ.

Второй источник сообщил, что Россия «попрощалась» с активами, будучи уверенной, что европейские столицы поддадутся давлению США.

Третий согласился, что Россия вряд ли сможет предотвратить конфискацию, но будет угрожать ответными мерами, такими как конфискация западных активов, оказавшихся в России, и разрыв дипломатических отношений с иностранными державами, которые считаются недружественными.