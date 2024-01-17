Лавров назвал «друзей» и врагов России

«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока - Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

К тому же, добавил Лавров, Москва выводит партнерство с африканскими странами на «подлинно стратегический уровень».

Также, по его словам, отношения России и КНР «переживают наилучший период в их многовековой истории»: «Уверен, что вы знаете о наших оценках развития отношений с Китайской Народной Республикой. Это наиболее быстро растущая экономика наряду с индийской экономикой. Отношения с Китаем переживают наилучший период в многовековой их истории».

С Индией, считает Лавров, у России тоже все замечательно: «Здесь тоже регулярный диалог на высшем уровне, контакты между отраслевыми ведомствами по линии внешнеполитических министерств».

Цель Москвы в 2024 году, заявил российский министр, – «избавиться от какой-либо зависимости от Запада в экономике и цепочках поставок»: «Задачи стоят ясные - избавиться от какой-либо необходимости зависеть от тех производственно-сбытовых, финансовых, банковских, логистических цепочек, которые так или иначе контролируются или находятся под большим влиянием наших западных коллег», - сказал он.

Лавров также отметил, что «Россия достигнет целей (так называемого) «СВО» настойчиво и последовательно», а победить российскую армию якобы «невозможно».