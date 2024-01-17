Глава Башкортостана заявил о «призывах к отделению региона от России»

Группа лиц из-за рубежа «призывает к отделению Башкортостана от России». Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров.

«Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России», - заявил Хабиров, отметив, что задача властей – «показать истинное лицо этих ребят».

Среди этих людей, считает глава региона, 37-летний Фаиль Алсынов, который накануне был приговорен к четырем годам колонии «за возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расы и национальности». После вынесения приговора в Баймаке в Башкортостане начались беспорядки.

Глава Башкортостана считает, что часть вины вокруг ситуации с массовыми беспорядками после суда над Алсыновым лежит на властях.