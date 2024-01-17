Tripadvisor включил Баку в список лучших направлений гастротуризма

При этом в номинации «Лучшие из лучших – Выбор путешественников» платформой были составлены рейтинговые списки по гостиницам, ресторанам и другим категориям, рекомендованным пользователями за последние 12 месяцев. Только 1% из 8-миллионного списка на Tripadvisor был удостоен рейтингового признания.

Как сообщили в Государственном агентстве по туризму, таковы результаты опроса, проведенного на крупнейшем сайте о путешествиях Tripadvisor.

На платформе Tripadvisor, которой ежемесячно пользуются 463 миллиона путешественников, посетители могут ознакомиться с отзывами о тех или иных местах и на основе рекомендаций сделать свой выбор.

Сегодня на веб-сайте насчитывается более 859 миллионов отзывов пользователей о 8,6 миллиона средств размещения, ресторанов, авиакомпаний и круизов.