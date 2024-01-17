В Севастополе затонул российский корабль

В Севастополе несколько недель назад затонул российский сторожевой корабль "Тарантул". Вероятно, это произошло после атаки украинских морских дронов. Об этом сообщает Telegram партизанского движения АТЕШ.



Как отмечается, партизаны во время разведки судов в Севастополе обнаружили затонувший пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул". Находится он на пристани бухты "Графская".

Вероятно, его подвели во время атаки морскими дронами на военные объекты российских войск несколько недель назад.

Как сообщили партизаны, корабль был украден в 2014 году и активно использовался в боевых целях.